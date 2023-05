CEFALÙ BEER FEST CEFALÙ | da giovedì 1 a domenica 4 giugno

Una quindicina di birrifici artigianali, degustazioni con i mastri birrai, laboratori creativi: quattro giorni intensi dedicati alla “regina” bionda, scura e rossa. Ma anche street food e spettacoli itineranti . Cefalù si prepara ad accogliere il Beer fest

Non solo birre … ma soprattutto birre. Assaggiatori professionali o profani, appassionati o semplici amanti del buon bere, comunque preparatevi: perché Cefalù si prepara ad accogliere IPA o APA, liquidi ambrati e bianche profumate. Da giovedì 1 a domenica 4 giugno, piazza Cristoforo Colombo sarà infatti invasa dalle birre artigianali del Cefalù Beer Fest, organizzato dall’associazione Baz’art Sicilia, con il patrocinio del Comune.

Parteciperanno i migliori birrifici artigianali della Sicilia e non solo: tra gli altri, Chinaschi, Epica, Kottabos, Terre a Sud Est, Krimisos, Aviam, Li Patarnosci, Oktober Fest, Felsen Brau, Birra dei Mari, Kalapinta, Drunk Candy e Scialla.

E siccome la birra ha bisogno di compagnia, ecco il classico street food: da Antica Focacceria San Francesco a il Vecchio Carro, dall’Antico Forno Valenti a Arancin*, con prodotti gluten free per celiaci e intolleranti al glutine. Ci sarà perfino una comoda mappa dello street food da cercare (e assaggiare) nel centro storico di Cefalù: sarà possibile individuare facilmente, tra le botteghe locali, un coppo di frittura, u pani cunzatu, bruschette, ma anche caramelle e gelati. “Siamo lieti di ospitare il Cefalù Beer Fest, una vera opportunità per scoprire i birrifici artigianali più quotati del momento – dice il sindaco Daniele Tumminello – convinti che questa combinazione di birre artigianali, cibo locale, arte e intrattenimento sia un modo adeguato per valorizzare tradizione e originale innovazione, spingendo il pubblico verso buone esperienze del gusto, il sapore del viaggio nel viaggio“.

L’ingresso è gratuito . Per le degustazioni, sarà invece possibile acquistare il welcome kit (5 euro) composto da bicchiere in plastica riciclata e riutilizzabile, tasca portabicchiere, bicchiere e un ticket per la prima degustazione di birra.

NONO SOLO BIRRA. Per tutto il periodo del festival si potrà ammirare Cefalù dall’alto dei 35 metri della ruota panoramica che dal 27 maggio e’ in funzione sul lungomare Giardina (www.Rowheel.it – ticket 10/ euro adulti e 8 euro bambini); sono previsti laboratori con degustazioni guidate dai mastri birrai, spettacoli itineranti, laboratori di pittura su legno e momenti creativi gratuiti per i più piccoli. Sabato alle 18 si inaugurerà la mostra fotografica “Dancers of Sicily”, scatto di Anne-Sophie Gigan allo spazio eventi Bastione.

“Vorremmo che il Beer Fest diventasse un appuntamento fisso per Cefalù, in un periodo che non è ancora piena estate ma che può coinvolgere sempre di più un pubblico internazionale – dice Simona D’Angelo, presidente dell’associazione Baz’Art Sicilia – Ma siamo anche convinti che si possa costruire un momento di formazione e di incontro tra la ristorazione locale e il comparto produttivo delle birre artigianali, con l’obiettivo di promuovere la cultura della birra e dei prodotti locali. Continueremo a lavorare per garantire la qualità: il Cefalù Beer fest sarà sempre più coinvolgente e interessante, sperando di poterlo organizzare in futuro ad apertura di stagione”.

Informazioni e prenotazioni sul sito web www.cefalubeerfest.it

Eventi con prenotazione obbligatoria e a pagamento(abbinamento birra e street food con mastro birraio)01/06 ore 12.00 Avian alla Winary € 10,00 03/06 ore 12.00 Kottabos all’Antares € 15,0004/06 ore 12.00 Chinaschi al Tivitti € 20,0004/06 ore 17.00 Epica al Kalapinta € 10,00