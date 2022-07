Cefalù, commemorazione nel 30° anniversario della strage di via D’Amelio

Ascolta l'articolo

L’Amministrazione Comunale di Cefalù, nell’intento di commemorare nel modo più partecipato e sentito il 30° Anniversario della strage di Via D’Amelio, con la presenza attiva delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini, in particolare i giovani, al fine di rendere sempre viva la memoria dei valori della lotta contro la mafia e del senso civico coraggioso sino al sacrificio, organizza le seguenti iniziative previste in ricordo dell’eccidio avvenuto il 19 Luglio 1992 in Via M. D’Amelio a Palermo, in cui la vile mano mafiosa trucidò il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina:

Ore 10:30, in Sala Consiliare, presentazione, a confronto con l’Autore, della graphic novel “Paolo Borsellino: i giorni della paura e del coraggio”, di Fabio Lo Bono (con prefazione di Lucia Borsellino);

Ore 16:58, nel giardino del Commissariato della P.S., in Via Roma, omaggio al monumento in ricordo dei magistrati G. Falcone e P. Borsellino, con minuto di silenzio e momento di preghiera;

Ore 17:30 circa, dinanzi all'epigrafe posta, in Via Falcone e Borsellino, sulla facciata della Tenenza della Guardia di Finanza, deposizione di una corona d'alloro e minuto di silenzio; Ore 18:00 circa, nel cortile del Liceo Classico "Mandralisca", in Via V. Pintorno, letture e riflessioni proposte dall'Agorà Giovani di Cefalù davanti al Murale raffigurante G. Falcone e P. Borsellino, realizzato nel Luglio 2021 dall'artista Igor Scalisi Palminteri.

