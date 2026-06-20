Cefalù, controlli straordinari della movida: 67 persone identificate, tre segnalate per droga

Nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’illegalità diffusa ed alla prevenzione di eventuali derive della movida cittadina, che, con l’avvio della stagione estiva fa registrare nella cittadina normanna una crescita esponenziale di presenze di giovani, sovente autori di episodi di intemperanze connessi anche all’uso di sostanze stupefacenti ed all’abuso di bevande alcoliche, la Polizia di Stato, negli scorsi giorni, sulla fascia serale, ha predisposto un dispositivo di controllo integrato del territorio, servizio interforze coordinato dal Commissariato di P.S. “Cefalù”.

Il servizio ha visto schierate consistenti aliquote della Polizia di Stato, provenienti da diverse articolazioni quali Polizia Stradale, Cinofili e Polizia Scientifica, nonché equipaggi di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

L’attenzione delle forze dell’ordine si è rivolta, in particolare, all’area del lungomare che, specie il sabato sera, si caratterizzata per la presenza di consistenti assembramenti di giovani, frequentatori dei diversi locali di intrattenimento che vi insistono, causando criticità sulla viabilità stradale e rendendosi sovente responsabili di azioni di intemperanza, con ricadute negative sulla vivibilità cittadina.

Complessivamente, nel corso di 7 posti di controlli, sono state identificate 67 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, controllati 32 veicoli, elevate 7 sanzioni per contestazioni ai sensi del Codice della Strada, segnalate 3 persone per consumo di stupefacenti e sequestrate dosi di stupefacente, seppur modiche quantità per uso personale.

Con riferimento a questi ultimi episodi è da rimarcare come rinvenimento e sequestro dello stupefacente sia avvenuto a carico di giovani nei pressi di un noto locale di intrattenimento del luogo. Gli “assuntori” sono stati “puntati” dall’infallibile fiuto del cane antidroga delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, entrato in azione assieme al conduttore.

Il cane “poliziotto” ha inequivocabilmente segnalato financo la parte dell’abbigliamento ove i giovani avevano riposto la piccola dose di hashish. In un caso, il giovane astante, osservando avvicinarsi il cane antidroga, ha cercato di liberarsi di un involucro contenente 4 grammi di hashish, lanciandolo in terra, ma è stato notato da un poliziotto in abiti “civili”, impegnato in “discreta” osservazione lungo un limitrofo marciapiede.

Infine, sono state controllate due persone sottoposte a misure di prevenzione personale ed effettuati riscontri amministrativi presso un noto esercizio ricettivo di zona, che non ha fatto emergere alcuna irregolarità.

Analoghi servizi si ripeteranno nel corso della stagione estiva con sistematica frequenza.