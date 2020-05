Cefalù, donati 30 computer a cittadini in situazione di disagio economico

Nella giornata di ieri, 20 maggio 2020, presso la Casa comunale di Cefalù, ha avuto luogo la consegna di 30 computer da donare ai cittadini in situazione di disagio economico anche derivante dalla crisi connessa all’emergenza Covid-19.

L’iniziativa è stata promossa dall’Esercito Italiano, dal Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) e dalla ST Microelectronics Foundation Italy.

Erano presenti: il Generale di Brigata Bruno Pisciotta Comandante della Brigata “Aosta”, il Maggiore Tommaso Gargallo di Castel Lentini, il Responsabile dell’Unità Territoriale Sicilia del Corpo Militare ACISMOM, l’ing. Francesco Caizzone Catania Site Manager ST Microelectronics Foundation Board Member, oltre ad una delegazione di militari dell’Esercito italiano e del Corpo Militare dell’Ordine di Malta.

Il Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina ha ringraziato i promotori dell’iniziativa filantropica per l’alto valore della stessa, manifestando i sentimenti di profonda riconoscenza per l’aiuto offerto ai giovani della comunità cefaludese, in spirito di servizio e collaborazione. Al termine del suo intervento, il Primo cittadino ha consegnato agli intervenuti una targa di merito del Comune di Cefalù e li ha invitati ad apporre le loro firme nel “Libro Rosso” di Cefalù a futura memoria.

Nei prossimi giorni i Servizi sociali del Comune provvederanno all’assegnazione dei computers, valutato lo stato di bisogno delle famiglie con specifico riferimento alla presenza di minorenni frequentanti gli istituti scolastici che necessitano del computer per esigenze di studio.