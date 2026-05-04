Cefalù, efficienza premiata: unico Comune del comprensorio a ottenere il riconoscimento regionale

Cefalù si distingue ancora una volta per virtuosità amministrativa, diventando l’unico Comune del comprensorio a ottenere il premio della Regione Siciliana per l’efficienza nella gestione finanziaria.

Con il decreto dirigenziale del 30 aprile 2026, il Dipartimento delle Autonomie locali ha infatti disposto la liquidazione delle somme destinate agli Enti che si sono distinti per capacità di riscossione e puntualità amministrativa. Tra questi figura il Comune normanno, che ha centrato pienamente gli obiettivi richiesti.

Per accedere al contributo, i Comuni dovevano soddisfare due criteri stringenti: registrare un incremento di almeno il 3% nella riscossione dei tributi propri nel 2024 rispetto al 2023 e approvare il rendiconto di gestione 2024 entro il 30 aprile 2025. Requisiti che Cefalù ha rispettato, guadagnandosi così un posto tra i 44 Comuni siciliani premiati e tra i 12 della provincia di Palermo.

Ma il dato più significativo è un altro: tra i Comuni del comprensorio madonita, Cefalù è l’unico ad aver raggiunto questo traguardo. Un risultato che sottolinea non solo la solidità dei conti, ma anche l’efficacia dell’azione amministrativa e il lavoro degli uffici comunali.

Il riconoscimento si traduce anche in un beneficio concreto: circa 85 mila euro entreranno nelle casse dell’Ente, risorse che potranno essere reinvestite a favore della comunità. «Un risultato che gratifica l’Amministrazione comunale e gli Uffici», ha dichiarato il sindaco Daniele Tumminello, evidenziando come il premio rappresenti il frutto di un lavoro costante e attento nella gestione delle risorse pubbliche.