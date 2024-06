Cefalù: entra in un esercizio commerciale e ruba lo smartphone di un dipendente. La Polizia di Stato arresta un giovane

La Polizia di Stato ha tratto in arresto M.G. 22enne, ritenuto responsabile di furto aggravato di uno smartphone.

Il giovane, nei giorni scorsi, avrebbe fatto ingresso all’interno di un esercizio commerciale del centro cefaludese ed avvicinatosi al bancone, approfittando di un momento di distrazione della dipendente, si sarebbe impossessato di un telefonino posto vicino alla cassa per poi darsi a precipitosa fuga.

L’azione criminosa sarebbe stata scorta dall’impiegata del negozio, nonché proprietaria del telefono, la quale ha subito allertato datore di lavoro e polizia fornendo la descrizione del giovane e la via di fuga.

Pochi istanti dopo, poliziotti appartenenti al Commissariato di P.S. “Cefalù” giunti in zona, hanno notato la presenza della richiedente intervento, intenta ad inseguire il presunto ladro, pertanto uno di essi, sceso dalla vettura di servizio si è posto all’inseguimento appiedato del fuggitivo.

Il giovane, durante la fuga, probabilmente allo scopo di disorientare i suoi inseguitori, si è svestito rimanendo in costume da bagno, ma ques’ultimo disperato tentativo non è servito a guadagnare l’impunità, infatti è stato raggiunto e bloccato dagli agenti nella vicina via Candeloro.

Il maltolto è stato restituito alla vittima, mentre il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Giova precisare che l’odierno indagato, è, allo stato, indiziato in merito al reato contestato e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Palermo,6 giugno 2024