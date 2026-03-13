Cefalù, il regista Giuseppe Tornatore incontra gli studenti dello “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”

Oggi, venerdì 13 marzo alle ore 11.00, a Cefalù, il regista Giuseppe Tornatore incontrerà gli studenti dell’Istituto IISS Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato per un momento di dialogo dedicato al cinema e al suo valore culturale.

L’incontro si svolgerà presso l’Auditorium della sede centrale in via Pietragrossa. Durante la mattinata il noto regista parlerà della sua esperienza nel mondo del cinema, raccontando il percorso creativo che porta dalla nascita di un’idea alla realizzazione di un film. Non mancherà uno spazio dedicato alle domande degli studenti, con un confronto diretto e stimolante sul linguaggio cinematografico e sulle professioni legate al grande schermo.

All’incontro prenderanno parte studenti provenienti dai diversi indirizzi dell’istituto: Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Artistico, indirizzo Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing ed Elettronica ed Elettrotecnica.

L’iniziativa è organizzata dal Festival del Cinema di Cefalù, con l’obiettivo di avvicinare il cinema ai giovani e al mondo della scuola, creando occasioni di incontro tra grandi protagonisti della cultura cinematografica e le nuove generazioni.