Cefalù, incontro pubblico sul referendum: il Comitato per il No chiama a raccolta i cittadini

Un confronto aperto sui temi del referendum sulla giustizia. È quello in programma martedì 10 febbraio 2026, alle ore 17, al Cinema “Di Francesca” di Cefalù, in Corso Ruggero 65, promosso dal Comitato per il No della città normanna.

L’iniziativa punta a offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e dibattito su una consultazione che tocca nodi centrali dell’ordinamento giudiziario e del funzionamento della giustizia in Italia. Un momento pubblico, pensato per entrare nel merito dei quesiti referendari e valutarne implicazioni e possibili effetti.

All’incontro interverranno Dino Petralia, già procuratore generale di Reggio Calabria ed ex capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Raimondo Loforti, già presidente del Tribunale di Termini Imerese; e Vincenzo Lo Re, avvocato penalista del foro di Palermo.

Tre voci con esperienze diverse – magistratura requirente, magistratura giudicante e avvocatura – chiamate a offrire punti di vista tecnici e giuridici su una riforma che divide il dibattito pubblico.

Il Comitato promotore rivolge un invito alla cittadinanza a partecipare attivamente all’incontro. L’ingresso è gratuito.