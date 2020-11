Cefalù: “La Via dei Presepi – Home Edition” Natale 2020

“La Via dei Presepi – Home Edition” Natale 2020

La Pro Loco Cefalù e la Diocesi di Cefalù, in vista delle prossime festività natalizie, si accingono a presentare un calendario ricco di attività in occasione dell’ormai consolidata manifestazione “La Via dei Presepi”.

In considerazione dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta fronteggiando, gli organizzatori proporranno una modalità di svolgimento alternativa ed originale degli eventi in programma.

Non potendo effettuare una condivisione delle attività in presenza, quest’anno “La Via dei Presepi” entrerà direttamente nelle case “con un semplice click”, attraverso la pagina Facebook della Pro Loco Cefalù.

La calendarizzazione delle attività sarà formulata per aree tematiche e si svolgerà dal 29 novembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Tante le novità in corso di programmazione a cui contribuiranno i soci della Pro Loco Cefalù e tutte le altre realtà del territorio che avranno il piacere di far parte di questo progetto ed alle quali la Pro Loco Cefalù e la Diocesi di Cefalù rivolgono un caloroso invito a partecipare!

“La Via dei Presepi – Home Edition” avrà appuntamenti settimanali fissi per diverse aree tematiche: “Il Presepe in famiglia”; “Cucina in festa”; “I cantieri di Natale”; “Giochiamo insieme”.

Quest’anno purtroppo non sarà possibile allestire la “Mostra Diocesana di Presepi”, da sempre realizzata con il prezioso contributo dei Comuni della Diocesi; si coglie l’occasione per ringraziare i Sindaci di tutti i Comuni e tutti i presepisti che tanto si sono spesi per il successo delle edizioni precedenti. Altresì, non avranno luogo: il concorso “Vieni! Ho fatto un Presepe! Natale 2020”; il concorso “Dolce Natale 2020” e “La Fortuna assegna un Presepe! Natale 2020”.

Ma non temete! tutte le suddette manifestazioni sono soltanto rinviate alle prossime festività natalizie! A tutti i partecipanti delle passate edizioni si rivolge un affettuoso pensiero ed un sentito ringraziamento con la certezza di ritrovarsi il prossimo anno con idee nuove ed entusiasmanti!

Seguirà a breve una comunicazione con la data della conferenza stampa durante la quale si esporranno, nel dettaglio, i particolari dell’evento.

Per tutti coloro i quali volessero contattare la Pro Loco Cefalù, per informazioni e/o partecipare alle iniziative, si prega di fare riferimento ai seguenti recapiti:

Tel. 3271965559 – Email info@prolococefalu.it