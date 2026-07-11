Cefalù, l’IPAB Genchi Collotti mette all’asta un terreno con fabbricato in contrada Caldura: base d’asta di 1,4 milioni di euro

L’IPAB Opera Pia “Salvatore Genchi Collotti” di Cefalù informa che è stata avviata la procedura di asta pubblica per l’alienazione di un importante bene immobile, costituito da un appezzamento di terreno con ivi fabbricato, sito in contrada Caldura, nel territorio del Comune di Cefalù.

Il bene è ubicato in una delle aree più note del territorio cefaludese, in un contesto di particolare interesse paesaggistico e territoriale, oggi non strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente. L’alienazione si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’IPAB e di risanamento economico-finanziario dell’Istituzione.

Sotto il profilo urbanistico, l’immobile presenta una destinazione articolata: una porzione pari a circa 11.045 mq ricade in zona “F11” – Attrezzature socio-assistenziali, mentre la restante porzione, pari a circa 7.604 mq, ricade in zona “E1” – Aree agricole.

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 1.400.000,00, come determinato dalla perizia di stima giurata redatta dall’Arch. Antonio Pierro.

La vendita avverrà mediante asta pubblica con offerte segrete al rialzo. Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.

Dati principali della procedura

Prezzo a base d’asta: € 1.400.000,00

Cauzione provvisoria: € 140.000,00

Scadenza presentazione offerte: 15 settembre 2026, ore 12:00

Apertura offerte: 22 settembre 2026, ore 10:00

Sede della procedura: IPAB Opera Pia “Salvatore Genchi Collotti”, via Maestro Pintorno n. 1, Cefalù

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta economica in aumento rispetto alla base d’asta, nel rispetto delle condizioni previste dall’avviso pubblico.

Il bene sarà alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni annesso, connesso, pertinenza, diritto, servitù, vincolo e onere, secondo quanto previsto dal bando, dalla perizia di stima asseverata e dalla documentazione tecnica allegata.

Gli interessati potranno richiedere informazioni, visionare la documentazione agli atti dell’Ente e, ove possibile, concordare eventuale sopralluogo.

Per informazioni:

Email: ipab.genchicollotti@gmail.com

Gli uffici dell’IPAB sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e il mercoledì dalle ore 15:00 fino alle ore 17:00.

L’avviso integrale e la relativa documentazione sono disponibili presso l’IPAB Opera Pia “Salvatore Genchi Collotti” e sul sito istituzionale dell’Ente: www.casasperanzagenchicollotti.it.

Il presente comunicato ha finalità esclusivamente informative. Per le condizioni, le modalità di partecipazione e ogni altro elemento della procedura fanno fede l’avviso pubblico e la documentazione ufficiale approvata dall’Ente.