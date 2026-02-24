Cefalù nella Top 20 d’Europa: 15ª tra le mete turistiche più desiderate

Cefalù conquista il 15° posto nella classifica European Best Destinations 2026, stilata sulla base di oltre 1,3 milioni di voti provenienti da 154 Paesi. Un risultato che premia la cittadina normanna per qualità dell’offerta turistica, fascino storico e crescente attenzione alla sostenibilità. La perla della costa tirrenica si conferma così tra le mete più desiderate d’Europa, grazie al suo centro storico medievale, al Duomo arabo-normanno patrimonio UNESCO e al connubio unico tra mare e cultura. Ma non è l’unica siciliana in graduatoria: anche Taormina entra nella Top 20, piazzandosi al 20° posto.

Celebre per il Teatro Antico e per i panorami sull’Etna, Taormina continua a rappresentare uno dei simboli internazionali del turismo isolano. La presenza di due località siciliane tra le prime venti destinazioni europee conferma l’attrattività dell’Isola in un contesto che premia sempre più mete autentiche, sostenibili e capaci di offrire esperienze immersive, oltre il turismo “mordi e fuggi”.

Le altre italiane in classifica

Oltre alle due siciliane, l’Italia porta in Top 20 altre cinque destinazioni:

Verona (4ª), tra romanticismo e patrimonio storico

Burano (8ª), icona di colori e atmosfera lagunare

Bosa (17ª), borgo variopinto affacciato sul Temo

Ravello (18ª), gioiello della Costiera Amalfitana

Procida (19ª), isola autentica e suggestiva

La classifica, basata su oltre 1,3 milioni di voti provenienti da 154 Paesi, evidenzia una tendenza chiara: crescono le preferenze per mete sostenibili, meno affollate e capaci di offrire esperienze immersive. In questo scenario, la doppia presenza siciliana rafforza il ruolo dell’Isola tra le destinazioni europee più ambite del 2026.