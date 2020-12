Cefalù: niente strisce blu sul Lungomare nel periodo delle festività natalizie

Il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina segnala che l’Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta, ha deciso di rendere gratuito per tutti il parcheggio negli stalli di sosta del Lungomare “G. Giardina”, nel tratto compreso tra via Archimede e Via Vazzana.

Il provvedimento, che sarà in vigore dal 10 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, intende favorire i cittadini e le attività economiche durante le festività natalizie, in un contesto duramente provato dall’emergenza in atto a causa della pandemia da covid-19.