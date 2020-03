Cefalù, nuovo caso di coronavirus

Un nuovo caso di positività al coronavirus a Cefalù, il cittadino è stato ricoverato ieri in un ospedale palermitano, oggi arriva la conferma del tampone. A comunicarlo il sindaco Rosario Lapunzina in un post FB riportato in basso.

In nottata, mi è stato comunicato che è positivo al COVID 19 il tampone effettuato su un nostro concittadino, da alcuni giorni con sintomi, che è ricoverato da ieri in un Ospedale di Palermo. E’ evidente che il rispetto della persona impedisce di comunicare le generalità di chi si ammala, nei cui confronti deve esserci tutta la nostra solidarietà. Voglio comunque precisare che, anche con l’aiuto dell’interessato, sono state allertate e poste in quarantena le persone che con lo stesso sono potute entrare in contatto. Per il resto, non posso che confermare il pressante invito a rimanere a casa. Ogni sottovalutazione della situazione, anche da parte di pochi di noi, può portare a gravi conseguenze.