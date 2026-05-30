Cefalù, Opera Pia Genchi Collotti. Pubblicato il bando per la locazione di immobili destinati agli affitti turistici

Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Genchi Collotti ha approvato il bando di gara per la locazione di due unità immobiliari situate in via XXV Novembre, a Cefalù (PA), da destinare alla gestione di locazioni turistiche o affitti brevi a finalità turistico-ricettive, nel rispetto della normativa vigente e secondo criteri di trasparenza e valorizzazione del patrimonio dell’Ente.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di riequilibrio economico-finanziario avviato dall’IPAB, resosi necessario alla luce della complessa situazione debitoria che interessa l’Opera Pia e che ha registrato un significativo aggravamento nel corso dell’ultimo decennio di gestione commissariale.

«In questo contesto – spiega il presidente dell’IPAB, don Giuseppe Licciardi – la valorizzazione del patrimonio immobiliare rappresenta oggi uno strumento fondamentale e non più rinviabile per garantire la sostenibilità dell’Ente».

L’Opera Pia sta infatti affrontando una fase particolarmente delicata, risultato di un complesso accumulo di passività, tra le quali assumono particolare rilievo i debiti nei confronti dell’Erario, attualmente stimati – seppure non ancora in via definitiva – in oltre 1,5 milioni di euro.

Fin dal suo insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha avviato una serie di interventi finalizzati alla tutela, al risanamento e al rilancio di una realtà storica di fondamentale importanza per la comunità cefaludese, che rappresenta ancora oggi l’unico presidio strutturato di assistenza agli anziani presente sul territorio.

L’auspicio è che le misure intraprese possano contribuire in modo significativo al progressivo consolidamento economico dell’IPAB, assicurando nel tempo la piena operatività dell’Ente e la continuità delle sue finalità istituzionali e sociali.