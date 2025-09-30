Cefalù: parcheggi gratuiti sul Lungomare Giardina dal 1° ottobre
A partire da mercoledì 1° ottobre 2025, nel tratto del Lungomare Giardina, compreso tra l’incrocio con via Vazzana e la zona di Santa Lucia, la sosta sulle strisce blu diventerà gratuita per tutti gli utenti.
L’iniziativa riguarda esclusivamente questo tratto del lungomare e resterà valida fino a nuove disposizioni.
Una misura che intende agevolare residenti, pendolari e turisti, offrendo maggiore accessibilità e comodità a una delle aree più frequentate della città.
