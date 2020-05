Cefalù, primo giorno di Fase 2, il sindaco Lapunzina rimprovera alcuni cittadini

Con un post pubblicato su FB (riportato in basso) il sindaco Rosario Lapunzina ha rimproverato alcuni cittadini cefaludesi per avere avuto comportamenti sbagliati durante il primo giorno di Fase 2, lamentando la formazione di alcuni assembramenti di persone nella cittadina.

Mi corre l’obbligo di far notare che in questo primo giorno di riavvio parziale della libertà di movimento, sono stati registrati dei comportamenti non consentiti e potenzialmente pericolosi.

Troppe persone hanno dato luogo ad assembramenti sul Lungomare e in altre zone della città. Ricordo che è consentita l’attività motoria e sportiva ma SOLO se svolta a livello individuale.

Questi comportamenti non possono essere consentiti e saranno severamente puniti.

Per far comprendere meglio il perché dobbiamo tutti attenerci rigorosamente alle norme, basti considerare che Il Governo nel fissare i provvedimenti procede di 15 giorni in 15 giorni per verificare, assieme al comitato tecnico, gli effetti che essi hanno nell’evoluzione della pandemia.

Attualmente siamo a un indice di contagiosità dello 0,7% per ogni ammalato, nei primi giorni di marzo eravamo al 3% per ammalato.

Se l’indice dovesse tornare a superare l’1% probabilmente dovranno essere assunti nuovi provvedimenti restrittivi.

Cari concittadini non possiamo permetterci che ciò accada dopo tutti i sacrifici fatti finora. Dobbiamo impegnarci anche per far ripartire la nostra economia.

Per questo mi appello al senso di responsabilità di ciascuno, rispettiamo le regole ed evitiamo comportamenti sbagliati che possono mettere a rischio noi stessi e gli altri.