Cefalù, salgono a 53 i positivi accertati, 95 persone in quarantena per contatto stretto

A Cefalù 53 positivi (due dei quali in gravi condizioni) e 95 persone in quarantena. A dare l’aggiornamento via facebook il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina:

Solo dieci giorni fa avevamo 2 positivi. In tre giorni i contagi sono letteralmente raddoppiati. È giunto il momento di fare appello al senso di responsabilità individuale, degli adulti ma anche dei più giovani che, pur comprendendo il difficile momento che stanno vivendo, hanno il dovere di tutelare la salute e la vita dei soggetti più fragili e degli anziani, evitando qualunque tipo di aggregazione e di contatti e indossando sempre la mascherina. Ora più che mai occorre maggiore attenzione da parte di ciascuno di noi. Le varianti sono estremamente contagiose e si stanno propagando velocemente. Dobbiamo assolutamente riuscire a fermare i contagi. Ci sono già due nostri concittadini in gravi condizioni. Solo collaborando tutti insieme possiamo sperare di uscire al più presto da questo incubo.