Cefalù, sepolta una vittima di naufragio senza identità

Nella tarda mattinata di oggi, dopo aver ottenuto il nulla osta dell’Autorità giudiziaria, il Comune di Cefalù ha provveduto alla sepoltura della salma di un’ignota vittima di naufragio, il cui corpo era stato restituito dal mare e ritrovato nei giorni scorsi lungo la costa cefaludese.

A darne notizia è stato il sindaco Daniele Tumminello, che ha collegato l’episodio ad altri ritrovamenti registrati in questi giorni in diverse località, lasciando supporre l’ennesima tragedia della disperazione consumata nelle acque del Mediterraneo.

Il primo cittadino ha voluto rendere omaggio alla salma al momento della tumulazione insieme al presidente del Consiglio comunale; presente anche l’assessore Modaro. Padre Vacca, cappellano del cimitero comunale, ha accompagnato la circostanza con un momento di raccoglimento e la benedizione.

Non è stato possibile dare un’identità al corpo. «La consapevolezza di trovarci di fronte a un essere umano – ha dichiarato il sindaco – anima sentimenti di pietà che ci guidano a non fare mancare dignità e rispetto per una vita perduta».