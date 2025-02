Cefalù torna alla Bit di Milano per promuovere le sue bellezze

La Città di Cefalù vola ancora una volta alla Bit, la Borsa del turismo internazionale di Milano, per promuovere le sue bellezze e rilanciare l’offerta turistica.

La trasferta dell’Amministrazione è in programma dal 9 all’11 febbraio. La presenza alla Bit sarà anche occasione per presentare il programma delle manifestazioni annuali che, dalla musica al teatro, passando per lo sport, si rinnovano nella città normanna durante tutto il corso dell’anno.

Tra queste, ci sono le manifestazioni che nel corso degli ultimi anni sono diventate appuntamenti fissi come L’Earth Day, la manifestazione che guarda alla tutela dell’ambiente (si svolgerà dal 22 al 27 aprile), la regata velica dei Borghi più belli d’Italia (30 maggio-2 giugno), la kermesse legata al benessere psicofisico Kefitness (20-21 settembre) e ancora Cefalù inLove (14-16 febbraio), oltre alle immancabili rassegne teatrali invernali e alle manifestazioni estive che vedono al loro interno i grandi nomi della musica e i festeggiamenti del SS Salvatore con la storica ‘Ntinna a mare.

“Ancora una volta Cefalù è presente ad una delle fiere del turismo più prestigiose – afferma il sindaco Daniele Tumminello – con l’obiettivo di promuovere un territorio che, nel corso degli anni, è diventato tra i volani del flusso turistico siciliano e tra le mete più apprezzate anche a livello internazionale. Presentiamo un’offerta sempre più ricca e attenta anche alla destagionalizzazione, nell’ottica della crescita e della sostenibilità”.