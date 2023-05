Cefalù: un open day per presentare il Coro delle Voci bianche

A Cefalù un Open Day per far conoscere e presentare il Coro delle voci bianche dell’Associazione siciliana musica per l’Uomo. L’appuntamento è per sabato 13 maggio alle ore 17:30 presso la Chiesa di san Nicola di via Spinuzza a Cefalù. Ai genitori sarà presentato il Coro, le modalità per farvi parte, gli appuntamenti che serviranno a far cantare i partecipanti e tutto quello che serve per iniziare questo nuovo percorso musicale. A dirigere il Coro delle voci bianche sarà Maria Karydi, medico Urologo presso la Fondazione Giglio, con interesse per la musica.

Per far parte del Coro non è richiesta alcuna preparazione, solo la voglia e il piacere di cantare insieme. Per partecipare al Coro bisogna avere compiuto i 5 anni di età. Per altre informazioni si può scrivere ai seguenti numeri: +39 3472975402 – 349 855 3031.