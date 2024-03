Cefalù, una giuria di sindaci sceglierà il video che vincerà 500 euro

L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo lancia un nuovo contest per valorizzare i borghi siciliani attraverso la realizzazione di video. Per partecipare bisogna realizzare un video di massimo 5 minuti che racconti il proprio borgo su un tema libero utilizzando come colonna sonora uno o più brani che la Corale dell’Associazione ha registrato per l’occasione che si possono scaricare dal proprio sito all’indirizzo https://musicaxuomo.it/video/

Ad esaminare i video che parteciperanno al Contest, da inviare entro il 31 marzo, sarà una giuria formata da 15 sindaci e da alcuni esperti di video e fotografia. Al video più bello andranno 500 euro. I video che la giuria dichiarerà da “Incanto”, invece, saranno portati in giro dalla Corale e accompagneranno le sue esibizioni. La premiazione del video più bello avverrà nel corso della manifestazione «InCanto fra i borghi» che si terrà a Cefalù e vedrà la proiezione ufficiale al pubblico dei video dichiarati da «Incanto» dalla giuria.

Per partecipare al Contest “InCanto fra i Borghi” occorre inviare al 3472975402 le proprie generalità insieme al nome del borgo del quale si intende realizzare il video. «Con questo contest – spiega Mario Macaluso, presidente dell’Associazione – vogliamo valorizzare tradizioni, paesaggi, opere d’arte e culture culinarie del territorio attraverso dei video. Sappiamo tutti quanto siano oggi importanti le immagini nella promozione di un territorio. Vogliamo scegliere le immagini più belle del nostro comprensorio insieme ad alcuni sindaci. Per questo della giuria oltre ad alcuni esperti di video e fotografia abbiamo pensato di invitare a farvi parte 15 primi cittadini che già ci hanno dato la loro disponibilità».