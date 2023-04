Celebrati a Palermo i 60 anni di Sacerdozio di Padre Fedele Fiasconaro

Celebrazione giubilare di Padre Fedele Fiasconaro: testimonianze di stima e momenti conviviali nella Basilica di San Francesco d’Assisi a Palermo

(Di P. Paolo Fiasconaro) – Nella trecentesca Basilica di San Francesco d’Assisi in Palermo, sabato 15 aprile si è tenuta la solenne celebrazione giubilare di Padre Fedele Fiasconaro, nativo di Castelbuono e appartenente all’Ordine dei Frati Minori Conventuali.

La liturgia eucaristica è stata presieduta dall’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice, presenti numerosi confratelli delle comunità francescane di Palermo e di Marineo con il Ministro Provinciale di Sicilia P. Gaspare La Barbera, il sindaco di Marineo Francesco Ribaudo, la numerosa schiera della famiglia Fiasconaro, un folto numero di fedeli di Marineo e tanti amici e conoscenti di padre Fedele. Tra i parenti stretti erano presenti i fratelli del festeggiato, Martino, Nitto, Vincenzo, la sorella Letizia, i figli del defunto fratello don Mario, Martino, Nicola, Fausto, Provvidenza e Mariaenza con le rispettive famiglie e i molti nipoti.

Tra i confratelli erano presenti anche, Padre Paolo e Padre Felice Fiasconaro che assieme a Padre Fedele sono i tre frati viventi degli 8 presbiteri della famiglia Fiasconaro.

Durante la cerimonia giubilare l’Arcivescovo Lorefice nell’omelia ha messo in rilievo le doti umane e spirituali di padre Fedele, definendolo “fedele” testimone del Vangelo, servitore della Chiesa, del suo Ordine francescano e dotato di umanità, amabilità e disponibilità verso i bisogni del popolo di Dio dove ha svolto il lungo servizio pastorale.

A conclusione della liturgia si sono alternate diverse testimonianze e attestati di stima per il festeggiato, il quale ha concluso la cerimonia esprimendo il suo “grazie” personale ai partecipanti al Sacro rito.

Dopo la celebrazione, nel Chiostro del monumentale convento di S. Francesco, si è tenuto un momento conviviale con piatti tipici della ricca tradizione dolciaria e culinaria castelbuonese preparate dagli Chef dell’Azienda Dolciaria “Fiasconaro” con la supervisione dei titolari Martino, Nicola e Fausto.

Padre Fedele, uno dei nove figli di Martino Fiasconaro e Vincenza Biundo, e’ nato a Castelbuono nel 1939, ordinato presbitero a Palermo nel 1963, nei 60 anni di sacerdozio ha svolto numerosi servizi ministeriali all’interno della Chiesa e della Provincia dei Francescani Conventuali di Sicilia.

Egli, nei 60 anni di apostolato, ha svolto diversi compiti istituzionali in varie comunità, parrocchie e rottorie. È stato formatore per tanti anni dei giovani seminaristi e novizi. Guardiano e Parroco nei conventi di Comiso, Messina, Marineo, Palermo Sacro Cuore e Palermo-Basilica S. Francesco. Nei lunghi anni di ministero sacerdotale ha svolto anche per 6 anni il servizio missionario nella Missione del Messico svolgendo l’attività di Formatore e di Animatore Vocazionale. È stato guida spirituale dei Terziari Francescani e di vari associazioni mariane e carismatiche. Attualmente, dal 2017, risiede nel convento-Santuario di “S. Maria della Dayna” in Maria dove con sempre rinnovato spirito “giovanile” è impegnato nell’assistenza religiosa alle varie fraternità locali.