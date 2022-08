“Cento poesie nuove e varie”, il nuovo libro di Santo Atanasio

Ascolta l'articolo

Dopo Versi di un anno (in grigio e in verde), pubblicati a marzo 2021, uscirà prossimamente il nuovo libro di Santo Atanasio, Cento poesie nuove e varie, edito dalla stessa Casa Editrice mantovana, Gilgamesh Edizioni.

L’opera sarà disponibile in libreria a partire dal 12 settembre 2022.

Ci piace riportare la copertina anteriore del libro (con l’immagine della tela “Giardino d’estate” (1921) di Henri Lebasque) e qualche passaggio della premessa dell’autore.

[…] [I testi] Li ho raggruppati in nove sezioni tematiche, in cui unificante è il cantare con anima. Essi, per dare solo qualche cenno, trattano di memoria, di vita, di amore (per l’umanità, per la propria terra, per il borgo natio ― i sapori, gli aromi, lo stupore), di attualità (guerra, lutti, restrizioni, necessità di conservare e difendere la natura), di fede, di arte poetica e di una copiosa pluralità di suggestioni (leggerezza, bellezza, sole e gelo dell’anima, senso del transeunte e dell’eterno, affetti, sospiri, sogni, speranze, rinascita, vitalità, ecc.).

[…] mi piace porgere a te [lettore] e all’umanità intera l’augurio di cui si fa portatore il breve canto di chiusura del libro: L’amore e la bellezza / siano il cibo squisito/ di cui possa nutrirsi / la vita di ciascuno, / per tramutarsi in luce, / in bei sorrisi, in canti, / in rondine leggera ― / per farsi eternità. (dalla Premessa dell’autore) Santo Atanasio, Cento poesie nuove e varie, Gilgamesh Edizioni (Collana di Poesia ISHTAR, pp. 144, rilegato, € 15, ISBN 978-88-6867-635-3).