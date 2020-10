Centro Covid a Castelbuono, confermata la struttura

Sarebbe la casa diocesana di San Guglielmo (meglio conosciuta come seminario vescovile San Guglielmo) la struttura, concessa dalla Diocesi di Cefalù e selezionata dall’ASP di Palermo, che fin da stasera potrà ospitare fino a 40 malati COVID in condizioni non gravi.

La casa diocesana è situata nel verde della località San Guglielmo a circa 4 km dal centro abitato di Castelbuono. L’immobile è stato recentemente sottoposto ad un ammodernamento, con stanze ben rifinite e dotate di bagno privato.