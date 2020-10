Centro recupero pazienti Covid a Castelbuono, mistero sul piano dell’assessorato

Mistero su un piano dell’assessorato alla salute della Regione Siciliana secondo il quale Castelbuono sarebbe una delle tre città selezionate per ospitare i degenti Covid con sintomi lievi ovvero che possono essere dimessi dagli ospedali ma che hanno bisogno ancora di assistenza sanitaria.

A darne come prima notizia in prima pagina è il Giornale di Sicilia che riporta i dettagli del piano, che ricalca in sostanza il modello hotel San Paolo Palace di Palermo.

Gli altri centri selezionati sarebbero Palazzo Adriano e Borgetto. Nell’articolo il sindaco Mario Cicero dichiara di non sapere nulla di questo progetto.

Maggiori dettagli sul Giornale di Sicilia di oggi.