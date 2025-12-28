Cerchi. Il Museo Minà Palumbo ospita il nuovo lavoro teatrale e musicale di e con Lucina Lanzara

domenica 28 dicembre 2025, ore 17.00

Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, Castelbuono

Ingresso: € 10,00

Con il patrocinio morale di LYMPHA – Festival delle Filosofie e del Club per l’UNESCO di Castelbuono, il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” ospita CERCHI, nuovo lavoro teatrale e musicale di e con Lucina Lanzara.

CERCHI è uno spettacolo che si colloca tra performance teatrale, esperienza sonora e rito comunitario. Accompagnata dal tamburo sciamanico, Lucina Lanzara conduce il pubblico in un attraversamento fatto di voce, respiro e ascolto condiviso, in cui il suono diventa spazio di incontro e meditazione.

Non soltanto teatro, non soltanto musica, ma un’esperienza collettiva che invita alla connessione profonda e alla quiete interiore, attraverso una pratica artistica che unisce canto, parola e presenza.

Cantautrice e sperimentatrice vocale, Lucina Lanzara utilizza un’estensione di quattro ottave e una ricerca sonora basata sull’intonazione naturale a 432 Hz. Ha pubblicato lavori per la RAI e per la casa musicale Sonzogno; la sua produzione è trasmessa da emittenti radiofoniche internazionali. Scrive musica per il cinema e per il teatro e, insieme al professor Salvino Leone, direttore del Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, ha composto quattro Oratori Moderni.