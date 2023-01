Cerimonia di intitolazione della Sala delle Capriate (Badia) a Padre Lorenzo Marzullo

Sabato 14 gennaio 2023, alle ore 17, presso la sala conferenze dell’ex Badia di Via Roma, si terrà un incontro per ricordare la figura di Padre Lorenzo Marzullo. Ne discuteranno il Sindaco, la sorella Enza Marzullo, la prof.ssa Pia Lo Coco del gruppo Itria, la nipote Laura Capuana, il Dott. Rosario Bonomo e Mons. Giuseppe Marciante Vescovo di Cefalù.

Sarà l’occasione per riflettere sulle emergenze mondiali, che hanno ricadute anche sulla nostra comunità; emergenze in cui si vedono popoli costretti a subire violenza o a vivere in carestia, povertà e guerra; emergenze create dagli egoismi delle lobby economiche e finanziarie, e da una classe politica incapace di pensare al bene comune.

A conclusione di questa discussione verrà scoperta la targa posta all’ingresso della sala conferenze per titolare la stessa in memoria di Padre Lorenzo Marzullo.