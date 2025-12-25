Cerimonia di Premiazione Premio di Poesia Naturalistica “Città di Castelbuono” VI edizione – 2025 

sabato 27 dicembre 2025, ore 17.00

Sala M. Morici

Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, Castelbuono

Il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” ospita la cerimonia di premiazione della VI edizione del Premio Nazionale di Poesia Naturalistica “Città di Castelbuono”, in programma sabato 27 dicembre 2025 alle ore 17.00, presso la Sala Morici.

L’incontro rappresenta un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto dai partecipanti al Premio e, al tempo stesso, un’occasione di confronto culturale che rafforza il ruolo del Museo come luogo di divulgazione, ricerca e produzione di pensiero contemporaneo. La cerimonia sarà condotta da Luciana Cusimano e Cinzia Pitingaro e sarà arricchita da una conversazione dedicata all’haiku a cura di Cinzia Pitingaro e Antonella Seidita e alla poetica di Minà Palumbo, intesa come come sguardo scientifico capace di farsi narrazione e poesia, a cura di Michele Spallino – Presidente Museo Naturalistico F. Minà Palumbo.

Si ringraziano Frantantoni Ceramiche e Biscotti Tumminello per il sostegno all’iniziativa.

Evento ad ingresso libero