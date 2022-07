Che campioni al Giro di Castelbuono: svelati i primi due nomi di una edizione che si preannuncia fantastica

Ascolta l'articolo

rpt

Abraham Tadesse e Ilias Aouani al Giro di Castelbuono

Il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese lo aveva anticipato: “le sorprese non finiscono mai” e così è stato. Tornano i grandi nomi al Giro di Castelbuono che, per la sua 96esima edizione, torna alla completa normalità: la cursa di Sant’Anna continua la sua tradizione del 26 luglio.

Antonio Castiglia e il suo staff hanno puntato in alto anche per il 2022 assicurandosi lo svizzero di origini eritree Abraham Tadesse che ha scelto Castelbuono come test di avvicinamento ai prossimi campionati europei di maratona a Monaco di Baviera.

Curriculum che lo qualifica come una stella del firmamento del road running: campione europeo di mezzamaratona ad Amsterdam nel 2016 e vicecampione europeo di maratona a Berlino nel 2018.Una ritrovata voglia di fare fatica lo ha portato quest’anno a segnare il suo record personale in maratona fermando il crono a 2h06.38 proprio nella sua Zurigo , tra i migliori di sempre in Europa sulla distanza.

“Ancora non ci credo” dice il presidente Castiglia “è stata una trattativa lunga e sofferta ma alla fine la storicità e la fama mondiale della nostra gara ci hanno aiutato a chiudere questa trattativa importantissima. Sono felicissimo per il traguardo raggiunto e sono sicuro che quest’anno torneremo a correre molto forte sulle vie del nostro bellissimo paese. Non finisce assolutamente qui il cast, sono in via definizione trattative con altri atleti di caratura mondiale di cui presto daremo annuncio”.

Parlando per i colori azzurri il presidente Castiglia è raggiante nel poter annunciare la presenza a Castelbuono del portacolori delle Fiamme Azzurre Iliass Aouani.

Ha debuttato questa primavera a Milano in maratona realizzando in 2h08.34, il miglior crono di sempre di un azzurro al debutto in maratona. Per l’allievo di coach Massimo Magnani, la prova palermitana sarà un importante test in vista dei prossimi appuntamenti. Curiosità statistica: Iliass Aouani è il primo atleta italiano ad aver vinto nella stessa stagione i titoli italiani di corsa campestre, diecimila metri su pista , dieci chilometri su strada e mezza maratona.

Con il supporto degli enti pubblici e di tutti gli sponsor, la tradizione continua e il Giro mantiene inalterato il suo fascino anche per il 2022, proponendo sulle sue strade campioni che hanno scritto pagine di storia del nostro amato sport.

Ufficio Stampa Giro di Castelbuono

PARTNERS ISTITUZIONALI:

-Evento realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo sport-Presidenza del Consiglio dei ministri.

-Comune di Castelbuono

-Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

-Regione Siciliana Presidenza

-Pro Loco Castelbuono

-Cusi Sicilia