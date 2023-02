Chiude i battenti la filiale Intesa Sanpaolo di Castelbuono

Castelbuono, 6 Febbraio 2023 – La filiale Intesa Sanpaolo di Castelbuono chiuderà i battenti (probabilmente nel prossimo mese di marzo) a causa di una riorganizzazione interna della banca. Ciò rientra nel piano d’impresa 2022-2025 approvato a febbraio dello scorso anno, che prevedeva una riduzione di circa 1.500 filiali (di cui 450 già chiuse nel quarto trimestre 2021) in considerazione di una sempre più spinta digitalizzazione dei servizi bancari.

Intesa Sanpaolo ha assicurato che continuerà a fornire servizi finanziari ai clienti tramite canali digitali come internet banking e mobile banking. Tuttavia, molti residenti, in particolare gli anziani, potrebbero non essere in grado o a loro agio nell’utilizzare questi mezzi tecnologici.