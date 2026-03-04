Chiusura notturna sull’A20 tra Cefalù e Pollina-Castelbuono: modifiche alla viabilità dal 4 al 23 marzo

Autostrade Siciliane comunica che, a partire da martedì 4 marzo 2026 e fino al 23 marzo 2026, sarà disposta la chiusura notturna al traffico veicolare di un tratto dell’autostrada A20 Messina–Palermo.

La chiusura interesserà la carreggiata in direzione Messina nel tratto compreso tra gli svincoli di Cefalù (km 168+190) e Pollina-Castelbuono (km 154+902).

Il provvedimento sarà attivo ogni notte nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Uscita obbligatoria a Cefalù

Durante il periodo indicato, i veicoli provenienti da Palermo e diretti verso Messina dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cefalù.

Il percorso alternativo prevede il proseguimento sulla viabilità ordinaria con successivo rientro in autostrada allo svincolo di Pollina-Castelbuono, da cui sarà possibile riprendere il normale tragitto sulla A20.

Limiti di velocità e divieti

Sul tratto autostradale interessato dalle parzializzazioni saranno inoltre applicate alcune misure di sicurezza per la circolazione:

limite massimo di velocità di 60 km/h ;

; divieto di sorpasso per tutti i veicoli;

per tutti i veicoli; limite di 40 km/h nelle rampe di svincolo.

Le disposizioni sono state adottate per consentire lo svolgimento delle attività previste in sicurezza e per garantire la tutela degli utenti della strada e del personale impegnato nei lavori.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti nelle ore notturne, tenendo conto delle modifiche alla viabilità nel tratto interessato.

