Chiusura SP9 Isnello–Castelbuono, consiglieri madoniti alla Città Metropolitana: “Servono soluzioni urgenti”

Una lettera congiunta è stata inviata ieri 3 novembre 2025 alla Città Metropolitana di Palermo per segnalare i disagi legati all’imminente chiusura della strada provinciale 9 nel tratto Isnello–Castelbuono, prevista a partire dal 10 novembre.

Il documento, allegato integralmente in basso in formato PDF, porta la firma di Antonino Randazzo, consigliere metropolitano e capogruppo de “L’Alternativa”, Gianpiero Caldarella, consigliere comunale di Isnello e capogruppo di “Fare Comunità”, e Annunziata Cangelosi, consigliera comunale di Castelbuono e capogruppo della “Costituente per la Castelbuono di domani”.

Nella missiva, i tre rappresentanti istituzionali si fanno portavoce dei cittadini madoniti – insegnanti, studenti, lavoratori e agricoltori – che ogni giorno percorrono la tratta e che rischiano di subire pesanti disagi a causa dell’interruzione.

Tra le principali criticità segnalate figurano l’interruzione della campagna olearia, le difficoltà legate alla mensa scolastica dei bambini di Isnello (i cui pasti provengono da Castelbuono) e i disservizi per i mezzi di emergenza sanitaria, come le ambulanze dirette al poliambulatorio di Castelbuono.

Pur riconoscendo la necessità dei lavori di manutenzione straordinaria, i firmatari sottolineano che la chiusura totale rischia di compromettere la quotidianità di intere comunità, costrette a percorrere strade secondarie più lunghe e pericolose.

Per ridurre i disagi, nella lettera vengono proposte tre soluzioni operative: la realizzazione di una bretella provvisoria anche sterrata tra contrada Lanziria e il depuratore di Isnello, l’istituzione di sensi unici alternati regolati da semafori e l’attivazione di un servizio navetta per studenti e insegnanti pendolari.

«Riteniamo che questo sia il momento di dimostrare con i fatti che le nostre comunità e i nostri rappresentanti istituzionali siano capaci di dialogare e confrontarsi, al di là dei confini comunali, per trovare soluzioni concrete», scrivono Randazzo, Caldarella e Cangelosi.

L’obiettivo è ora aprire un confronto costruttivo con la Città Metropolitana di Palermo per valutare le proposte e individuare misure efficaci a tutela della mobilità e della sicurezza dei cittadini delle Madonie.