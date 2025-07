Castelbuono è una favola, aggiornamenti spettacoli primo giorno

Ci siamo! Castelbuono è una Favola 2025 comincia stasera giovedì 10 luglio 2025.Castelbuono si prepara a trasformarsi in palcoscenico, libro aperto, mappa dell’immaginazione

A partire da stasera, il Parco delle Rimembranze accoglierà il primo appuntamento di questa edizione: giovani voci in scena con “La leggenda di Colapesce”, il racconto di una figura mitica che continua a parlarci, attraverso i corpi e le emozioni di chi si affaccia al teatro con passione e meraviglia.



È solo l’inizio: spettacoli, laboratori, sorprese e tanta bellezza ci aspettano in questi giorni.

La favola è iniziata. Vi aspettiamo a viverla insieme a noi!

Un programma ricco, gratuito e all’aperto

In programma adattamenti dei classici della letteratura per l’infanzia alla riscrittura dei miti, dal racconto simbolico alle storie buffe e poetiche, gli spettacoli in programma attraversano linguaggi e registri diversi con storie e spettacoli scelti per lasciare spazio alla meraviglia, al gioco e alla condivisione.

GIOVEDÌ 10 LUGLIO

ore 20.30 – Apertura festival – Parco delle Rimembranze

ore 21.00 – La leggenda di Colapesce – Parco delle Rimembranze

Allievi del laboratorio teatrale 2024/2025 a cura de I Trovatori

ore 22.30 – Mago Magnum Circus Magic Show – Parco delle Rimembranze

Spettacolo di magia e bolle di sapone a tema circo

VENERDÌ 11 LUGLIO

ore 18.30 – La gabbianella e il gatto – Parco delle Rimembranze

Adattamento del romanzo di Luis Sepúlveda.

Adattamento e regia di Stefania Sperandeo con gli allievi del laboratorio teatrale “Favolando” 2024/2025 a cura di Stefania Sperandeo



ore 21.30 – Martina e la nuvola – Parco delle Rimembranze

Associazione Allunaggio e Compagnia Décalé

SABATO 12 LUGLIO

ore 18.30 – Quel ramo del lago di… – Sagrato della Chiesa della Santa Croce

Utopia Piccola Società Teatrale

ore 21.30 – Storia di Barbablù – Parco delle Rimembranze

Teatrabile

DOMENICA 13 LUGLIO

ore 18.30 – Narrastorie – Sagrato della Chiesa della Santa Croce

Spettacolo estemporaneo a cura degli allievi di Casa Teatro, Mecenatia, Utopia nell’ambito del Campus Teatrale realizzato presso il Seminario Vescovile S. Guglielmo

ore 21.30 – Il baule dei sette destini – Parco delle Rimembranze

Officine Teatrali Quinta Armata / Casa Teatro

Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgono in spazi all’aperto.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per aggiornamenti, consultare la pagina Facebook “Castelbuono è una Favola”.