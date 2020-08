Ciclista muore investito sulla statale 113 nella zona di Buonfornello

(Di Ignazio Marchese – BlogSicilia.it) – Drammatico incidente stradale sulla statale 113 nella zona di Termini Imerese. Un ciclista Pasquale Sorce di 56 anni residente a Santa Flavia è stato investito e ucciso nei pressi di Buonfornello.

Un impatto violento che è costato la vita all’uomo proprio nei pressi della sede della polizia stradale di Buonfornello.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ciclista senza riuscirci.

E’ l’ennesimo incidente mortale in questo mese di agosto in Sicilia. Il bilancio è davvero pesante. Tanti troppi incidenti gravissimi si sono verificati in questi mesi estivi.