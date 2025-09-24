Cinema Kids alla Sala Magnum Show
Domenica 28 settembre, alle ore 17:00, la Sala Magnum Show di Castelbuono apre le porte a un pomeriggio dedicato ai più piccoli (e non solo!) con il CineMovie Party.
L’evento prevede un’area gioco, la proiezione del nuovo film Disney-Pixar “Elio” e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non mancheranno i popcorn per tutti e una merenda golosa, inclusa nel biglietto d’ingresso.
Un’occasione unica per vivere insieme la magia del cinema, tra emozioni, fantasia e allegria.
📌 Quando: Domenica 28 settembre 2025 – ore 17:00
📌 Dove: Sala Magnum Show, via Dante Alighieri 185, Castelbuono (PA)
📌 Biglietto: € 5,00 con merenda inclusa
Per informazioni e prenotazioni: 320 9114972
Non mancare, ti aspetta un pomeriggio indimenticabile!
