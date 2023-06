Cinema: riapre antica sala Di Francesca a Cefalù. Oltre cento anni di vita, ispirò anche Tornatore

(ANSA) – CEFALÙ, 19 GIU – Riapre a Cefalù il cinema Di Francesca, una delle più antiche sale siciliane gestite sempre dalla stessa famiglia.

Durante la chiusura, durata due anni, la struttura e i servizi sono stati ammodernati.

L’attività riprenderà il 23 giugno con la proiezione del film “Rapito” di Marco Bellocchio.

La storia della sala è cominciata nel 1909: a farsene promotore e gestore era stato il fotografo Salvatore Di Francesca che aveva poi passato la mano al figlio Giuseppe. L’impegno della famiglia, conosciuta come i “cinematografari” di Cefalù, è proseguita poi con le nipoti Angela Diana e Caterina.

Nella storia della sala Di Francesca ha trovato ispirazione Giuseppe Tornatore che per il suo Nuovo Cinema Paradiso ha utilizzato il vecchio impianto di proiezione. Il regista è poi tornato nella sala in occasione della celebrazione dei primi cento anni di vita.

Il cinema Di Francesca non si è limitato a programmare la proiezione di film ma è diventato nel tempo uno spazio di cultura con eventi a cui hanno partecipato, tra gli altri, Elio Petri, Damiano Damiani, Nanni Moretti, lo stesso Tornatore, Michele Perriera, gli scrittori Dacia Maraini e Vincenzo Consolo e tanti altri personaggi della vita politica e sociale come Achille Occhetto.

La famiglia Di Francesca ha conservato non solo le antiche macchine di proiezione ma anche il pianoforte utilizzato in sala per le colonne sonore del cinema muto e una ricca collezione di locandine. Tutto questo materiale resterà esposto in uno spazio museale del cinema. (ANSA).