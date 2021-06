Cinque nuovi comuni entreranno a far parte del Parco delle Madonie

Petralia Sottana: Novità importanti circa l’allargamento del Parco.

Il 29 giugno 2021, nell’ambito del Consiglio del Parco, è stata scritta una pagina importante della storia dell’area protetta. Il Consiglio del Parco all’unanimità ha deliberato che ulteriori cinque comuni entreranno a far parte del Parco delle Madonie.

Un evento storico che segna un punto di svolta importante per l’intero territorio. Alimena, Blufi, Bompietro, Gangi e Lascari saranno i nuovi comuni che andranno ad arricchire con i loro territori dalla straordinaria bellezza il Parco delle Madonie. “Il Consiglio del Parco – afferma con soddisfazione il Presidente dell’Ente Parco delle

Madonie Angelo Merlino – ha accolto all’unanimità la proposta di questi cinque Comuni portando a conclusione un iter avviato ormai molti anni fa. Un punto, quello dell’allargamento dei confini del Parco, prioritario nel mio programma, ampiamente condiviso con l’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente On. Toto Cordaro e dal

mio consulente Giuseppe Ferrarello (ex Sindaco di Gangi) oltre che sostenuto da tutti i Sindaci ed amministratori dei territori interessati all’ingresso. La votazione di stamani segna un punto di svolta per il territorio madonita.

Il Parco, visto in un primo momento come ente che impone dei vincoli, adesso è sempre più visto come volano per lo sviluppo e valore aggiunto per le comunità che lo abitano. L’appartenere al Parco deve essere proprio il valore aggiuntoInsieme per lo sviluppo, alla valorizzazione e la promozione del territorio”. L’iter però non si è ancora concluso, poiché ci saranno ulteriori passaggi istituzionali, ma quello più importante si è consumato proprio oggi, e di questo, sia a livello personale che a livello istituzionale non posso che essere felice.”