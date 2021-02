Circolo PD Castelbuono, solidarietà a Pietro Carollo

(Riceviamo e pubblichiamo) Il Circolo esprime solidarietà umana e politica nei confronti di Pietro Carollo, figlio di Gino, oggetto di affermazioni che un Sindaco non può permettersi in riferimento ad un libero convincimento di un cittadino che come tale va sempre rispettato.

“Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire”. La libertà è un dono prezioso che va difeso e custodito ancor di più di chi si dichiara di sinistra e progressista.