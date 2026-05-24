Civica Benemerenza alla Glenn Gould, la lettera aperta di Martina Calcagno all’amministrazione di Castelbuono

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la lettera aperta di Martina Calcagno, professionista impegnata sui temi dell’innovazione territoriale e del contrasto allo spopolamento delle aree interne, indirizzata all’Amministrazione comunale di Castelbuono in merito alla recente cerimonia di conferimento della Civica Benemerenza all’associazione Glenn Gould. Una riflessione nata a seguito della partecipazione all’iniziativa istituzionale, che propone alcune considerazioni sul rapporto tra enti pubblici e realtà civiche impegnate nella crescita culturale e sociale del territorio.

All’Amministrazione Comunale di Castelbuono e alla sua Giunta,

(Di Martina Calcagno) – sono una siciliana che da anni vive a Roma e, ogni volta che rientro nella mia terra, una tappa a Castelbuono rappresenta quasi un rito necessario. È uno di quei luoghi che, nel tempo, ho imparato a raccontare anche fuori dalla Sicilia come esempio raro di vitalità culturale e capacità di animare un territorio interno attraverso esperienze che hanno saputo superare i confini locali.

Questa settimana ero lì. Per casualità ho potuto assistere ad un momento che aveva destato in me curiosità: il riconoscimento istituzionale conferito dall’amministrazione comunale all’associazione Glenn Gould, per il percorso costruito nel negli anni. Una Civica Benemerenza, il gesto più formale che un’amministrazione locale possa rivolgere a chi ha scelto di investire energie e tempo nella vita comune di un territorio.

Ho pensato, ancora una volta, che Castelbuono fosse un passo avanti.

Eppure, assistendo a quel momento istituzionale, ho percepito una contraddizione difficile da ignorare.

Dopo interventi intensi e partecipati, nei quali sono stati richiamati concetti importanti come inclusione, volontariato, comunità, collaborazione e impatto sociale, la chiusura dell’incontro ha assunto improvvisamente un tono diverso. A un momento nato per riconoscere un’esperienza civica significativa — che trova nell’ Ypsigrock una delle sue espressioni più note ma certamente non l’unica — si è sovrapposto un richiamo pubblico che è apparso, più che un invito al dialogo, una forma di rimprovero istituzionale.

Si è parlato di isolamento, di difficoltà nel creare sinergie, di scarsa apertura verso la comunità. Parole che hanno suonato come un rimprovero pubblico consegnato nel mezzo di un abbraccio.

Ed è proprio qui che sono emerse, per me, alcune perplessità.

Mi occupo di innovazione territoriale e contrasto allo spopolamento delle aree interne. Lavoro con enti locali in tutta Italia, e conosco bene il peso di certe parole quando cadono nel momento sbagliato. Per questo quella chiusura mi ha lasciato con alcune domande che non riesco a mettere da parte:

La prima: ha senso costruire un momento celebrativo per poi incrinarlo dall’interno? Non perché le criticità non esistano — possono esistere in qualsiasi relazione tra soggetti pubblici e privati del terzo settore — ma perché una cerimonia di conferimento non è la sede per restituirle. È la sede per riconoscere, non per regolare i conti.

⁠La seconda: di quale isolamento si parla, esattamente? L’associazione Glenn Gould ha costruito nel tempo reti nazionali ed europee, ha partecipato a programmi di scambio di esperienze, ha lavorato nelle scuole, ha contribuito — con tutti i limiti strutturali che oggi pesano sugli enti del Terzo Settore — a fare di Castelbuono un riferimento culturale riconoscibile ben oltre i confini regionali. L’Ypsigrock è la sua espressione più nota, ma non l’unica. Parlare di chiusura verso la comunità, in questo quadro, richiede almeno una dimostrazione.

La terza, e forse quella che mi resta più addosso: perché un’amministrazione che vuole costruire un rapporto solido con le realtà civiche del proprio territorio non investe in strumenti concreti di coprogettazione, piuttosto che in richiami pubblici durante occasioni che lei stessa ha promosso?

Le buone pratiche di collaborazione tra istituzioni e terzo settore non si costruiscono nelle cerimonie. Si costruiscono in tavoli di lavoro, in accordi di partenariato, in spazi di confronto continuativo e paritario. La cerimonia, semmai, è il momento in cui si celebra quello che si è già costruito insieme. La sensazione finale è stata amara ed è stata indebolita la credibilità stessa del momento costruito dall’amministrazione. Ciò che fino a pochi minuti prima appariva come un gesto autentico di riconoscimento, si è incrinato in quella che è sembrata una caduta di stile capace di interrompere un’emozione condivisa e tangibile.