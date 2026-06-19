Civiche Benemerenze, il sindaco Cicero replica alle critiche della Costituente

In merito alle polemiche sollevate dal movimento “La Costituente per la Castelbuono di Domani” sull’assegnazione delle civiche benemerenze, il sindaco Mario Cicero interviene con la nota riportata in basso:

Con stupore ho appreso di un articolo pubblicato sulla pagina Facebook del movimento La Costituente per la Castelbuono di Domani, relativo al conferimento delle civiche benemerenze.

A dire il vero, soltanto pochi soggetti, sempre gli stessi, i “nimici da cuntitizza”, hanno sollevato critiche o polemiche riguardo ai riconoscimenti attribuiti dal Comune in questi giorni.

Desidero ricordare, che ogni anno numerose istituzioni, dal Presidente della Repubblica fino ai piccoli comuni come il nostro, conferiscono onorificenze a personalità, associazioni, enti e realtà che si sono distinte. Per fare un esempio, nel 2026 il Presidente della Repubblica ha conferito 25 onorificenze di Cavaliere del Lavoro in un’unica cerimonia. Anche noi avremmo potuto adottare una procedura simile, individuando i destinatari e organizzando due o tre momenti ufficiali di consegna.

Abbiamo invece scelto un’altra strada: dedicare a ciascuna benemerenza una cerimonia specifica, così da ripercorrere la storia, il percorso e il contributo di ogni personalità, associazione, cooperativa o impresa che hanno dato a Castelbuono. A nostro avviso, tutte queste cerimonie hanno avuto un grande valore, ci hanno permesso di conoscere aspetti nuovi, testimonianze significative e particolarità che hanno arricchito l’intera comunità. Inoltre, riteniamo che riconoscere pubblicamente chi si impegna per il bene collettivo rappresenti un esempio positivo per le nuove generazioni, in un’epoca segnata da guerre, cronaca nera e da un clima diffuso di egoismo e arroganza.

Mi auguro che questa sterile polemica possa finalmente concludersi, nel pieno rispetto di chi sta ricevendo, con pieno merito, tali riconoscimenti. Le persone e le realtà premiate hanno contribuito in modo chiaro e significativo ad accrescere il prestigio culturale e sociale della nostra comunità, a livello regionale, nazionale e internazionale. Non meritano, in alcun modo, che il loro impegno venga oscurato da discussioni pretestuose che finiscono per sminuire il valore del loro operato.

Per quanto riguarda le affermazioni del gruppo consiliare La Costituente per la Castelbuono di Domani, secondo cui non sarebbero stati coinvolti in questa decisione, è necessario precisare alcuni punti.

Il regolamento approvato dal Consiglio comunale n. 45 del 01.10.2024 stabilisce che le scelte relative alle cittadinanze onorarie e alle civiche benemerenze debbano essere discusse in una conferenza convocata dal Sindaco con i capigruppo. Ed è esattamente ciò che abbiamo fatto per tutte le iniziative successive all’approvazione del regolamento.

Lo stesso è avvenuto per le ultime benemerenze assegnate. Con protocollo n. 4151 del 19/02/2026, il Sindaco ha convocato un incontro con i capigruppo per il 5 marzo alle ore 17:30. Alla riunione erano presenti, oltre al Sindaco, il Presidente del Consiglio, la consigliera Lucia Sapuppo e la consigliera Maria Pina Ippolito, in sostituzione del capogruppo Anna Maria Cangelosi, come risulta dal verbale. Il Sindaco ha illustrato la proposta, si è svolto un breve confronto e la seduta si è conclusa senza alcuna osservazione da parte della consigliera Maria Pina Ippolito.

Per ulteriore scrupolo, il Sindaco si è impegnato a inviare una nota con l’elenco completo delle benemerenze previste per il 2026 e il 2027. La nota è stata regolarmente trasmessa con protocollo n. 5519 del 6/03/2026 al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo di maggioranza e minoranza e agli Assessori, senza che nei giorni successivi sia stato sollevato alcun rilievo o opposizione.

Appare dunque sterile e incoerente l’atteggiamento sempre più strumentale che il gruppo consiliare di opposizione tenta di portare avanti. Purtroppo non è la prima volta e, con ogni probabilità, non sarà neppure l’ultima. Per fortuna, però, gli atti parlano chiaro e ciascuno può farsi un’opinione basata sui fatti, non sulle polemiche.

È inoltre opportuno ricordare che in alcune cerimonie erano presenti anche rappresentanti del movimento La Costituente per la Castelbuono di Domani. Ci auguriamo che la loro presenza non sia stata dettata da pregiudizi culturali o sociali, legati alla persona che ha ricevuto la Civica Benemerenza.