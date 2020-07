Claudio Batta e Dario Cassini stasera in piazza Castello alle ore 22:00

Dario Cassini e Claudio Batta omaggiano lo spettacolo di stasera ai ragazzi del DiVino Festival e ai cittadini di Castelbuono.

I due attori comici Italiani hanno ritenuto di ripartire proprio da Castelbuono, posto di cui si sono innamorati da tempo, tutto senza percepire nulla, ma regalando una serata allegra all’insegna di risate sane e buona compagnia …che i Castelbuonesi meritano!

Dario Cassini, un volto noto al grande pubblico grazie alla televisione, comico di professione, scopre la passione per il palcoscenico solo dopo aver lasciato Napoli. A Roma studia recitazione e si diploma all’Accademia del Teatro La scaletta. La solida formazione classica lo vede debuttare in generi teatrali tutt’altro che comici. Nel 1997 Dario Cassini trova la sua consacrazione, quando conduce l’innovativo programma di Italia 1 “Le Iene” con Simona Ventura e Peppe Quintale. Da lì, la sua tagliente vena comica prende il sopravvento e inizia a fare cabaret, prima a teatro e poi in tv, entrando a far parte del cast di “Zelig”.

Grazie alla sua grande esperienza e al suo umorismo è lui il personaggio giusto per dare inizio all’edizione numero XI del Divino festival che si preannuncia sempre più interessante.Un grande professionista che riesce a intrattenere un gran pubblico da solo, con i suoi monologhi comici, si presenterà in uno spettacolo indimenticabile, divertente insieme al collega Claudio Batta che spazia tra il vasto repertorio degli ultimi due spettacoli: Agrodolce, dove l’attore parla di abitudini alimentari, sprechi e consumi poco consapevoli degli italiani attraverso definizioni dissacranti e ironiche, e Da quando ho famiglia sono single, spettacolo che affronta temi attuali come l’educazione e la genitorialità con una comicità irresistibile e una buona dose di tenerezza verso i padri di una generazione, la nostra, in bilico tra l’essere genitori e figli. Ovviamente non mancherà un accenno alla “nimmistica” di Capocenere, il personaggio con cui Batta è approdato a Zelig ed è diventato noto al grande pubblico Filo conduttore degli show di Cassini e dei suoi monologhi televisivi è l’universo femminile, che sviscera nei difetti e nei capricci, come novello vendicatore di fidanzati, mariti e corteggiatori e cruiciverba. Dario Cassini e Claudio Batta con la loro comicità sagace daranno lo Start al Divino Festival dalla splendida cornice di Piazza Castello alle ore 22:00.

INGRESSO GRATUITO