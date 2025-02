Cocaina nascosta tra le ghirlande natalizie. I carabinieri arrestano un 61enne

I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere “Zen 2”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga, hanno arrestato un 61enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quando i militari hanno bussato alla sua porta per effettuare una perquisizione, il 61enne ha fatto di tutto per non farli entrare e la ragione di tutta quella resistenza è risultata ben chiara ai Carabinieri non appena sono entrati.

La scrupolosa attività di ricerca dei militari ha reso inutili tutti gli sforzi del presunto pusher che nonostante un ingegnoso espediente, è stato trovato in possesso di circa 105 grammi di cocaina, nascosti tra gli addobbi natalizi.

La droga sequestrata è stata consegnata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.