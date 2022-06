Ascolta l'articolo

Arte, Storia, Natura, Tradizioni a Castelbuono.

Una collaborazione tra il

Museo Civico di Castelbuono & Madonie Explorers

Museo Civico di Castelbuono

Piazza Castello, Castelbuono (PA)

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di comunicare l’attivazione della partnership con Madonie Explorers che permette al turista di vivere Castelbuono a 360 gradi attraverso l’accesso facilitato ai servizi turistici che riguardano l’arte, la storia, la natura e le tradizioni.



La collaborazione permette ai visitatori del Museo Civico di usufruire di sconti applicati alle esperienze offerte da Madonie Explorers, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistica attraverso la promozione del patrimonio culturale e naturale che caratterizza il territorio delle Madonie. I visitatori del Museo Civico potranno ottenere un voucher-sconto del 10% valido per prenotazioni online dal sito https://madonieexplorers.com/ durante la fase di acquisto. Lo sconto non è cumulabile con altre offerte. Lo sconto è nominale: nel voucher dovrà essere inserito il nome e il cognome del soggetto beneficiario insieme alla data, con validità di 7 giorni.

Viceversa, è possibile esibire alla cassa del Museo Civico il voucher insieme al biglietto Madonie Explorers per ottenere lo sconto del valore indicato.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI



Madonie Explorers organizza tutto l’anno escursioni naturalistiche nel Parco delle Madonie. Dal bambino allo studioso, le attività sono rivolte a tutti gli amanti della Natura. Oltre alle passeggiate ed ai trekking nei luoghi più belli delle Madonie, le esperienze offerte mirano anche alla scoperta delle tradizioni locali, come la produzione della manna – la grande specialità di Castelbuono.

Le guide sono soci AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) ed inseriti sul registro delle Guide Ambientali della Regione Siciliana.

Situato tra la costa tirrenica e quasi 2000 m di altitudine, il Parco delle Madonie è uno dei luoghi del Mediterraneo con maggiore concentrazione di biodiversità. È anche un Geopark inserito nella rete mondiale dei Geoparchi dell’UNESCO.