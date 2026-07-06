Collaudo del nuovo impianto di potabilizzazione dell’acqua al Liccia

Il 1° luglio sono state avviate le pratiche di collaudo del nuovo impianto di potabilizzazione installato presso Liccia. L’impianto, come mostrato nelle foto allegate, rappresenta un importante passo avanti nella gestione e nel trattamento delle acque provenienti dalle nostre sorgenti.

Fino ad oggi l’acqua veniva trattata esclusivamente con cloro per abbattere la carica batterica. Dal 1° luglio, invece, sono stati attivati, oltre ai filtri, due lampade UV‑C, che garantiscono un trattamento più efficace e naturale, eliminando i microrganismi presenti nell’acqua.

Questo intervento conferma l’impegno quotidiano dell’Amministrazione Comunale e degli uffici preposti nel garantire un’acqua salubre e sicura per il consumo umano. Il nuovo impianto consentirà inoltre di ridurre i problemi di intorpidimento dell’acqua che si verificano durante le stagioni piovose o in occasione di temporali improvvisi.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla lungimiranza dei 14 Sindaci delle Madonie, che hanno scelto con determinazione di mantenere il Servizio Idrico Integrato in salvaguardia. Con il supporto tecnico dell’Agenzia di Sviluppo SO.SVI.MA e dell’Unione dei Comuni, è stato ottenuto un finanziamento di 18 milioni di euro, che ha permesso di realizzare interventi di manutenzione straordinaria e nuovi impianti di potabilizzazione.

Sono stati inoltre installati misuratori di portata nelle sorgenti e nei serbatoi di accumulo e contatori moderni in tutte le abitazioni e nelle attività produttive.

Il Sindaco sottolinea che questo intervento consolida un percorso che ha visto impegnati Amministrazione e uffici nel garantire l’erogazione dell’acqua 24 ore su 24 in tutto il territorio comunale.

Castelbuono dispone di oltre 160 km di rete idrica, il rapporto più alto della provincia di Palermo in relazione alla popolazione.

Si continua inoltre a lavorare per estendere la fornitura idrica ad altre contrade, dove sono stati costituiti o si stanno costituendo nuovi consorzi perché siamo convinti che lo sviluppo del territorio passa infatti dalla garanzia dei servizi essenziali con acqua e viabilità come priorità.

Grazie agli interventi di approvvigionamento e al monitoraggio costante delle perdite, per la prima volta dopo decennil’acqua viene erogata 24 ore al giorno anche nei quattro quartieri che fino al 2025 subivano l’interruzione dell’erogazione alle 11:30, con ripristino solo il giorno successivo alle 07:00. Un risultato che rappresenta un traguardo significativo per la comunità.

Il Sindaco invita tutti i cittadini a un uso responsabile e consapevole dell’acqua, evitando sprechi e comportamenti che possano compromettere una risorsa sempre più preziosa per il nostro pianeta. Si raccomanda di non lasciare i rubinetti aperti inutilmente, di evitare il lavaggio di grandi spiazzi, strade o terrazzi e di irrigare orti e giardini con moderazione, limitando l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete idrica. Si chiede inoltre di ridurre il riempimento delle piscine e l’irrigazione dei prati verdi con acqua potabile, e di adottare dispositivi come i riduttori di flusso per contenere i consumi.

Essere parsimoniosi significa non avere problemi oggi e garantire un futuro migliore ai nostri figli e nipoti. Gli investimenti realizzati mirano proprio a questo: assicurare servizi di qualità e sostenibili alla comunità di Castelbuono.