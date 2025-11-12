Collesano Cheese Festival 2025: due giorni di gusto, musica e tradizione nelle Madonie

Il conto alla rovescia è iniziato per il Collesano Cheese Festival 2025, l’atteso evento organizzato dal Comune di Collesano in collaborazione con la ProLoco e la Consulta Giovanile, e patrocinato dall’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Il festival promette un weekend ricco di sapori, musica, tradizione e intrattenimento nel cuore delle Madonie, il 15 e 16 novembre.

Il programma della manifestazione prevede appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. Sabato 15 novembre l’apertura degli stands è prevista alle 17:30, contemporaneamente a Radio Cheese al Palazzo Municipale e alle visite guidate del paese da piazza Mazzini. L’intrattenimento prosegue con animazione per bambini in Piazza 4 Cannoli, la sfilata della scuola di ballo Happy Dance lungo il corso, e la serata musicale con ballo liscio e concerti fino a tarda notte.

Domenica 16 novembre, gli stands apriranno alle 10:30, accompagnati dalle visite guidate e da Radio Cheese. Tra gli eventi più attesi la sfilata in Vespa Piaggio con abiti d’epoca, musica itinerante lungo il corso, e spettacoli dal vivo in Piazza 4 Cannoli con Lady V Band, Cool Sound Street Band e Cheese Band. L’evento offre inoltre numerose attività per bambini e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Vincenzo Alfonzo al 328 826 7250, Toni Armanno al 366 803 4572 o scrivere a info@prolococollesano.it. Collesano invita residenti e visitatori a partecipare a questa esperienza unica di gusto e cultura madonita.