Collesano Cheese Festival 2025: un trionfo di sapori, cultura e partecipazione

Collesano Cheese Festival 2025: un grande successo di pubblico e partecipazione

L’edizione 2025 del Collesano Cheese Festival si è conclusa registrando un’affluenza straordinaria, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi del territorio madonita. Migliaia di visitatori hanno attraversato il centro storico di Collesano, vivendo due giorni all’insegna dei sapori autentici, della cultura e della convivialità.

Stand gastronomici, degustazioni, musica dal vivo, visite guidate, animazione per bambini, attività artistiche—come l’estemporanea di pittura aperta a tutti—hanno valorizzato il patrimonio culturale e agroalimentare del paese, rafforzando l’identità della nostra comunità. È stato possibile anche visitare il Castello dei Ventimiglia di Collesano, finalmente aperto al pubblico con notevoli sforzi da parte dell’Amministrazione: un passo importante per la fruizione di questo bene culturale dal valore inestimabile.

Protagonista assoluto della manifestazione, il formaggio: tante aziende, locali e non, hanno deliziato i palati dei visitatori con degustazioni e primi piatti, senza dimenticare la ricotta e la tuma preparate al momento.

Tanti gli spettacoli e i momenti di intrattenimento: musica dal vivo, giochi per bambini e gruppi itineranti hanno rallegrato l’atmosfera del week end.

La partecipazione del pubblico ha superato ogni aspettativa: tantissimi visitatori hanno raggiunto il paese, in auto, bus e camper, animando il centro storico sia sabato che domenica.

Il grande lavoro dei volontari è stato il cuore pulsante dell’evento: la collaborazione della Proloco Collesano APS e della Consulta Giovanile sono state preziose e determinanti per la buona riuscita della manifestazione, così come il finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

L’Amministrazione Comunale ha dichiarato: “Il successo di questa edizione dimostra quanto il nostro territorio abbia da offrire. Lavorare insieme a un evento di questa portata è motivo di orgoglio e un’occasione per far conoscere Collesano oltre i confini locali. Sostenere manifestazioni come il Collesano Cheese Festival significa investire nelle eccellenze locali, nelle produzioni di qualità e nel futuro dei territori rurali madoniti.”

Il prossimo appuntamento è già in cammino: Collesano continuerà a raccontare i suoi sapori, la sua storia e la sua passione, con questo e altri eventi.