Collesano inaugura la sua prima casa famiglia “Le orchidee di Jenny”

La suite della terza età: così l’ha voluta definire il suo ideatore, colui che con impegno e tenacia ha insistito affinché diventasse una realtà.

La casa famiglia “LE ORCHIDEE Di JENNY”, questo il nome scelto da colei che con amore e passione gestirà la struttura, è un progetto partito da molto lontano che oggi si realizza.

Numerose sono già le richieste per essere inseriti nella lista di attesa. Pietro Placa, il suo ideatore, ha inoltre dichiarato che ha già iniziato un nuovo progetto di CO housing intergenerazionale, primo esempio in Sicilia e secondo in Italia che porterà alla realizzazione di nuove strutture.