“CollettivUtopia”: a Castelbuono una mostra che mette a confronto visioni e linguaggi della pittura contemporanea

Castelbuono si prepara ad accogliere CollettivUtopia, esposizione di pittori indipendenti e a confronto, in programma dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 presso la Casa Speciale, in piazza Margherita. La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 17.30 alle 21.00.

Il progetto nasce come spazio di dialogo e condivisione tra artisti, un laboratorio visivo in cui stili, sensibilità e percorsi differenti si intrecciano dando forma a un’unica esperienza collettiva. CollettivUtopia richiama già nel titolo l’idea di una costruzione comune, di una tensione ideale che passa attraverso l’arte come strumento di confronto, riflessione e partecipazione.

In esposizione le opere di Salvatore Mineo, Emanuela Mitra, Domenico Pollara, Elena Occorso, Mauro Scacciaferro, Stefano Minutella, Antonella Ficile, Cristina Genduso, Franco Alessi, Pino Valenti, Piero Tumminello, Francesca Di Galbo e Arianna Cagelosi. Artisti diversi per formazione e linguaggio, accomunati dal desiderio di mettere in relazione le proprie ricerche in un contesto condiviso, aperto e dinamico.

La mostra si propone come un percorso plurale, in cui la pittura diventa strumento di narrazione del presente e spazio di confronto tra individualità artistiche, restituendo al pubblico una visione articolata e stimolante dell’arte contemporanea.

CollettivUtopia si inserisce nel calendario delle iniziative culturali natalizie di Castelbuono, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione per vivere le festività attraverso l’arte e il pensiero creativo, in un luogo simbolico del centro storico.