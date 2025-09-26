Come preservare le sospensioni e il portafoglio. Guida pratica

Le sospensioni dell’auto garantiscono comfort e sicurezza sulla strada. Si tratta di uno dei sistemi più sollecitati. Tuttavia, sul suo percorso si incontrano numerosi ostacoli: dalle normali buche ai bruschi dislivelli. Secondo i dati ACI-ISTAT, nel 2023 il numero medio di spostamenti della popolazione italiana in un giorno feriale era pari a 99,5 milioni. Si tratta di un indicatore intermedio dell’intensità di utilizzo della rete stradale e dei rischi che le strade comportano per le parti mobili. Carichi d’urto, vibrazioni costanti e manovre brusche: tutto ciò porta inevitabilmente all’usura dei componenti delle sospensioni. E di conseguenza a spese impreviste.

Perché le buche danneggiano così rapidamente le sospensioni

Molti conducenti sottovalutano i danni causati dalle buche stradali. Anche gli urti lievi ma frequenti sono devastanti. Gli urti violenti delle ruote contro i bordi delle buche creano una serie di colpi che portano al rapido surriscaldamento dell’olio nell’ammortizzatore. Bastano 3-4 minuti di tali “scossoni” per ridurre notevolmente l’efficacia dell’ammortizzatore.

Una sospensione danneggiata porta anche a un’usura irregolare degli pneumatici. Il carico sulle ruote non è distribuito correttamente e si crea una resistenza aggiuntiva al rotolamento. Questo, a sua volta, aumenta il consumo di carburante di circa 0,2 l/100 km, il che incide notevolmente sul portafoglio nel lungo periodo.

La riparazione media delle sospensioni in Italia può costare da 200 a 800 euro, a seconda della marca dell’auto e del livello di danneggiamento. In altre parole, un urto contro una buca oggi può significare centinaia di euro di spese domani, quindi la prevenzione ha senso.

5 minuti per controllare le sospensioni

Per proteggere le sospensioni, basta prestare loro un po’ di attenzione. Ecco cosa puoi fare da solo:

Controllo visivo. Guarda sotto l’auto e controlla che gli ammortizzatori non presentino perdite. Se noti tracce di olio sul corpo, significa che c’è una perdita e che è necessario sostituirlo.

Test “salta e rilascia”. Premete sul parafango dell’auto sopra la ruota e rilasciatelo bruscamente. Se l’auto oscilla più di due volte, l’ammortizzatore non sta svolgendo il suo compito. La sostituzione degli ammortizzatori risolverà il problema. Anche la popolare Fiat Punto 188, che ha già più di 20 anni, può tornare a guidare in modo fluido. È sufficiente sostituire gli ammortizzatori posteriori Punto 188 usurati affinché l’auto smetta di “saltare” sulla strada. Controlla gli elementi in gomma. Se sono crepati o strappati, lo sporco e l’acqua distruggeranno rapidamente l’ammortizzatore o altri componenti della sospensione. Misurate il battistrada. Controllate la profondità del battistrada con una moneta o uno strumento speciale. Se l’usura dei diversi pneumatici è irregolare, significa che ci sono problemi con l’allineamento delle ruote. Una regolazione errata comporta un carico aggiuntivo sulla sospensione. Valutate il rumore. Ascoltate il funzionamento delle sospensioni durante la marcia. Un sordo “boom” quando si passa su una buca può indicare una rottura dello stelo dell’ammortizzatore, che richiede un intervento immediato.

Questi semplici passaggi aiutano a individuare i problemi in fase precoce ed evitare riparazioni costose. “È importante non rimandare l’intervento di sostituzione, perché un ammortizzatore usurato, scarico o danneggiato comporta maggiori sollecitazioni sul resto della vettura, col rischio di danneggiare altre parti sospese, finanche nel vano motore. Una spesa rimandata può ritorcersi contro il portafogli in modo pesante”, sottolinea l’esperto di AUTODOC.

Strategie di risparmio

Prevenire i problemi è sempre più economico che risolverli. Di seguito è riportata una tabella con tre approcci strategici per preservare la sospensione e risparmiare denaro:

Strategia Cosa fare Vantaggi/risparmi 1 Controlli preventivi

Controllare mensilmente lo stato degli ammortizzatori, dei silent block e degli elementi in gomma. Prevenzione di piccoli guasti prima che si trasformino in problemi più gravi. Risparmio su costose riparazioni, aumento della sicurezza. 2 Guida responsabile Rallentare prima di buche, dossi artificiali e altre irregolarità. Evitare manovre brusche. Riduzione dei carichi d’urto sui componenti della sospensione. Aumento della loro durata. Riduzione del rischio di incidenti stradali. 3 Riparazioni tempestive Non rimandare la sostituzione delle parti usurate. Anche se il guasto sembra insignificante. Prevenzione della reazione a catena, quando un componente difettoso provoca il guasto di altri componenti. Riduzione dei costi del carburante grazie alla corretta convergenza delle ruote.

La manutenzione delle sospensioni non riguarda solo il comfort, ma anche la sicurezza e il risparmio. Seguendo alcune semplici raccomandazioni, potrete prolungare notevolmente la durata dei componenti delle sospensioni ed evitare spese impreviste. Controlli regolari, attenzione sulla strada e sostituzione tempestiva delle parti usurate: questi sono i tre elementi fondamentali per garantire la longevità della vostra auto.

Ulteriori informazioni:

Quando è ora di sostituire gli ammortizzatori dell’auto

https://www.istat.it/comunicato-stampa