Come proteggere la sospensione e il sistema di scarico dall’acqua salata e da altre condizioni avverse

Una scena familiare: un acquazzone improvviso, attraversate delle pozzanghere profonde e poi parcheggiate sul lungomare. Questa combinazione di acqua, sale e urti accelera la corrosione degli elementi metallici, provoca crepe nei manicotti in gomma e aumenta il rumore dell’impianto di scarico. Ma non tutto è perduto: 10 minuti di controlli dopo il viaggio vi eviteranno settimane di seccature e spese impreviste per la riparazione dell’auto. Infatti, il malfunzionamento di qualsiasi parte del veicolo può avere conseguenze negative, soprattutto sulla strada. Secondo i dati ISTAT, nel 2024 in Italia sono stati registrati 173.364 incidenti stradali. Pertanto, mantenere in buono stato la propria auto è un contributo alla sicurezza comune.

Acqua e sale: perché i tubi e i supporti si arrugginiscono più rapidamente

L’aerosol salino marino e gli spruzzi si depositano sotto il fondo dell’auto quando questa è parcheggiata o passa vicino al mare. Queste particelle rimangono intrappolate nelle zone “cieche”: giunti di tubi metallici, staffe, fascette, punti non visibili a un normale controllo. Il sale trattiene l’umidità e il metallo inizia ad arrugginirsi sia all’interno che all’esterno.

Inoltre, gli sbalzi di temperatura, ad esempio quando l’auto viaggia a lungo in autostrada, il sistema di scarico si riscalda, poi si ferma o passa attraverso una pozzanghera fredda o sotto la pioggia, favoriscono la formazione di condensa interna nel sistema di scarico. L’esperto di AUTODOK osserva: “Gli scarichi sono sempre composti da una serie di tubi di metallo resistenti alle temperature alte e all’azione delle componenti chimiche che fuoriescono dal motore dopo la combustione”. Ma l’umidità, mescolata ai prodotti della combustione, si trasforma in una soluzione acida che corrode il metallo dall’interno. Proprio per questo motivo il sistema di scarico, in particolare il silenziatore, ha una durata limitata. Crepe o fori nel silenziatore possono modificare la contropressione, causare rumore o perdite di gas.

Ci sono segnali che non possono essere ignorati:

odore di gas di scarico nell’abitacolo;

ruggine “scrostata” sul tubo di scarico o sui supporti;

suono metallico o stridio sulle irregolarità.

Lavaggio regolare

Dopo un viaggio al mare o dopo un acquazzone, dedica qualche minuto alla parte inferiore dell’auto. Presta particolare attenzione al raccordo del tubo terminale, ai collari e ai punti di giunzione degli elementi di scarico, alle sospensioni in gomma e metallo del sistema di scarico e alle sospensioni dei leveraggi, nonché alle protezioni termiche.

Come farlo in 10 minuti:

Posizionate l’auto su un ponte sollevatore o su dei cavalletti per poter raggiungere il fondo. Lavate abbondantemente la parte inferiore dell’auto. Il getto d’acqua deve essere diretto in modo da rimuovere il sale dalle cavità chiuse e dai punti di fissaggio. Dopo il lavaggio, lasciate asciugare rapidamente. Controllate visivamente: che i morsetti non si siano spostati, che non ci siano crepe sugli elementi in gomma, giochi nei collegamenti o tracce di ruggine profonda e “squamosa”.

Una volta al mese, durante l’alta stagione, controllare i fissaggi del sistema di scarico, sgrassare leggermente le zone più esposte e rinnovare lo spray protettivo sulle parti metalliche. Nei fuoristrada leggeri e datati come la Suzuki Vitara 1.6 8V è utile controllare periodicamente il silenziatore posteriore: un impianto di scarico funzionante della Suzuki Vitara 1.6 8V riduce il rumore, gli odori e il consumo di carburante dovuto a una contropressione anomala. Una rapida ispezione delle sospensioni dopo il mare vi metterà al riparo da sorprese durante il controllo tecnico.

Pressione dei pneumatici, altezza da terra e pozzanghere improvvise

Gli urti del sistema di scarico contro la strada o i cordoli sono la seconda causa più frequente di danneggiamento. Una pressione insufficiente dei pneumatici a pieno carico riduce notevolmente l’altezza da terra (clearance). Ciò aumenta il rischio di urti contro il risuonatore, le flange, i terminali di scarico e i supporti.

Controllate la pressione dei pneumatici prima di partire. A pieno carico, aggiungete +0,2 bar al valore raccomandato. Cercate di spostare gli oggetti pesanti più vicino allo schienale del sedile posteriore, in modo da non appesantire la parte posteriore dell’auto.

Fate attenzione ai cordoli e alle irregolarità del manto stradale. Superate i cordoli o gli ostacoli di grandi dimensioni con un angolo di ≈ 45° e lentamente, per evitare urti al sottoscocca, al risuonatore o alle sporgenze del sistema di scarico. Se sentite un rumore secco o metallico quando la sospensione si comprime, controllate i paracolpi e i silent block delle leve della sospensione: potrebbero essere usurati o danneggiati, causando una riduzione dell’altezza da terra o instabilità.

Dopo una guida veloce in autostrada, gli elementi del sistema di scarico e i dischi dei freni possono raggiungere temperature di centinaia di gradi. Se si entra in una pozzanghera profonda ad alta velocità, si provoca uno shock termico al metallo. Il raffreddamento improvviso può causare microfessurazioni nel metallo dello scarico, nei giunti saldati o persino deformazioni dei dischi dei freni.

I colpi d’ariete, che si verificano quando l’acqua entra improvvisamente in zone non destinate al contatto con essa, possono essere pericolosi per tubi, raccordi e giunti. Rallentate prima di entrare in una pozzanghera. Cercate di evitare i solchi lasciati dai camion, dove l’acqua è solitamente più profonda.

Dopo aver attraversato una pozzanghera, prestate attenzione ai cambiamenti nel rumore dello scarico o delle sospensioni: vibrazioni e ronzii possono indicare danni alle sospensioni in gomma o perdite nel sistema. L’aumento del rumore non è solo un fastidio, ma può essere un segno di una variazione della contropressione nel sistema di scarico, che porta a un aumento del consumo di carburante e a una rapida usura dei componenti.

La cura delle sospensioni e del sistema di scarico non richiede molto tempo, ma è molto importante per la sicurezza, il risparmio e il comfort. Il lavaggio regolare con acqua dolce, il controllo visivo dei fissaggi e degli elementi in gomma, nonché l’attenzione alla pressione dei pneumatici e la prudenza nel superare gli ostacoli sono la garanzia di una lunga durata della vostra auto.

Fonti utili:

Scarico Suzuki Vitara 1.6 8V – Autoparti

Statistiche sugli incidenti stradali in Italia